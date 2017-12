In het centrum van Drachten is maandagavond om half zeven een auto te water geraakt. De bestuurder is waarschijnlijk de macht over het stuur verloren en beland in de Drachtstervaart, waar zijn auto bijna kopje onder ging. De man kon er op eigen kracht uitkomen, maar raakte wel gewond.

De man is met de ambulance overgebracht naar ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten.