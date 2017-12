Geen mist, maar beetje rook bij opening fontein Leeuwarden

Bij de officiële opening van de 'Love-fontein', die voor het station van Leeuwarden staat, was woensdag geen mist te zien, maar alleen een beetje rook. Het was maandag te koud voor het mist-effect, maar in mei, bij de officiële opening van alle elf fonteinen, gaat de mist het zeker doen, zegt de organisatie van het project. Tegelijk met de fontein werd ook het volledige Stationsplein heropend. Dat is nu volgens wethouder Henk Deinum ''honderd keer mooier'', dan dat het was, met betere zichtlijnen en ook een veel mooiere wandelroute van station naar binnenstad. Deinum ziet ook nog wel wat verbeterpuntjes. De verlichting is nog niet helemaal klaar, en ook het openbaar groen moet nog wat uitgroeien. Deinum heeft tot nu toe alleen nog maar positieve reacties gehad op het nieuwe Stationsplein, zegt hij. Dat is ook belangrijk, want voor veel bezoekers is het zo'n beetje het eerste dat ze van Leeuwarden krijgen te zien.

De komende weken worden nog meer zaken in Leeuwarden officieel geopend. Dat geldt bijvoorbeeld voor het Europaplein, aan de westkant van de stad, en ook voor de Blokhuispoort, waar onder andere het hoofdkantoor van de culturele hoofdstad zit. Alles moet in ieder geval klaar zijn voor het startweekeinde van culturele hoofdstad LF2018 in januari.