In de nieuwe gemeente Waadhoeke hebben het CDA, de FNP en SAM een coalitie-akkoord gesloten. Dat presenteren ze woensdagmiddag. De partijen zijn bij elkaar gaan zitten op advies van informateur Fred Veenstra.

Het CDA was de winnaar van de verkiezingen in Waadhoeke. Een coalitie met de FNP en SAM had volgens de informateur de grootste kans van slagen, omdat alle drie partijen zich op duurzaamheid willen richten en de mensen actief bij het beleid willen betrekken.