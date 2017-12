Wilgentenenkunst in dorpen van Smallingerland

Het project WOODlandart krijgt 20.000 euro subsidie van de gemeente Smallingerland. In het kader van dat project zullen inwoners van de dorpen van Smallingerland kunstwerken van wilgentenen maken. Dat doen ze onder leiding van landschapskunstenaar Derk den Boer. De kunstwerken komen langs de weg en moeten zo langsrijdende automobilisten en fietsers wijzen op het unieke coulisselandschap van de Noardlike Fryske Wâlden.



Het is ook de bedoeling om zo nieuwe vormen van samenwerking tot stand te brengen tussen dorpsbewoners en de boeren die het materiaal voor de kunstwerken leveren. Het project wordt uitgevoerd in het kader van Culturele Hoofdstad LF2018.