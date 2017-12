Gesprek levert geen nieuwe informatie op over vermiste Remon

Het groepje stappers, dat werd gezocht in verband met de vermissing van Remon Bruinsma uit De Westereen, kan zich niet herinneren of ze hem ook hebben gezien. Dat maakte de politie bekend. De politie wil verder niets zeggen over het gesprek met de groep. De stappers waren te zien op beelden van bewakingscamera's op de Leeuwarder Nieuwestad in de nacht dat Remon vermist raakte. Die beelden zijn het afgelopen weekeinde op internet gezet. De groep meldde zich aansluitend bij de politie. Die heeft met ze gesproken, maar dat leverde dus geen belangrijke informatie op.



Remon Bruinsma is al meer dan twee weken spoorloos. Hij kwam niet thuis na een avond stappen in Leeuwarden.