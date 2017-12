Stoffelijk overschot uit 1967 nu geïdentificeerd

Een stoffelijk overschot, dat bijna vijftig jaar geleden is gevonden op Terschelling, is onlangs eindelijk geïdentificeerd. Het gaat om een man die toen 26 jaar oud was. Zijn DNA komt overeen met genetisch materiaal dat zijn familie beschikbaar heeft gesteld. Op verzoek van de nabestaanden maakt de politie niet bekend waar de man woonde en hoe hij vermist is geraakt. De man was al sinds oktober 1967 spoorloos en werd - zo is nu bekendgemaakt - begin 1968 gevonden op Terschelling. Hij had een naamloos graf op het Waddeneiland.



Het lichaam werd zes jaar geleden ook al eens opgegraven, maar toen lukte het niet om uit te zoeken om wie het ging. In totaal zijn in 2011 zestien graven met onbekende doden geopend op Terschelling. Het gaat om mensen die tussen 1953 en 1986 aanspoelden. In 2014 begon de politie met het project 'Zeeslachtoffers'. De politie verzamelt sindsdien DNA-materiaal van mensen die vermist zijn geraakt op zee. Dat wordt vergeleken met het DNA uit de DNA-databank van de politie.