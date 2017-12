Ben en Ruurd maken een videoclip voor kerst

Het muzikale duo Ben en Ruurd uit Stiens heeft dit jaar de artiestenwereld verrast. Afgelopen zomer waren Ben de Ruiter en Ruurd Woltring een hit op social media. Daarna hadden ze ook nog hits met het zogenaamde 'grunten' en toen ging het duo op het hoogtepunt uit elkaar. Maar solo zijn ze allebei nog bezig en ook treden ze nog wel samen op. "We hebben een hartstikke leuk jaar gehad, veel bekendheid en veel optredens en clips opgenomen. We zijn zelfs bij 3FM geweest en bekend in België. Dit is wat ik wilde, dat heb ik nu bereikt. Mijn droom is in vervulling gegaan."

Ruurd gaat solo verder met het opnemen van platen. Ben neemt geen platen meer op, maar gaat nog wel optreden. Het duo heeft voor de kerst nog een clip opgenomen. Ben: "In Stiens en St.-Annaparochie, ik had zelf de locatie uitgezocht. Het was mooi weer en de schapen liepen in het veld, dus dat past wel bij de kerst." De clip komt maandagavond op YouTube.

Het programma Hea! maakte opnames bij de clip en die zijn woensdag te zien.

Vorig jaar maakte het duo ook al een clip voor kerst: