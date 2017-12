Werkstraf voor man uit Oosterwolde voor bedreigen ex

Een man uit Oosterwolde heeft maandag een werkstraf van 60 uur gekregen voor het bedreigen van zijn ex-vriendin. De man heeft de vrouw en haar nieuwe vriend een keer klem gereden met zijn auto en met een hamer bedreigd. Dat gebeurde terwijl zijn dochter van twee jaar in de auto zat. Een maand eerder had hij de ruiten bij de vrouw ingeslagen, terwijl zij met haar vriend op de bank zat. De man staat nu onder toezicht van de reclassering.



Hij moet ook een schadevergoeding aan zijn ex-vriendin betalen. Zij moest een nieuw vloerkleed kopen, omdat er allemaal glassplinters in het oude kleed zaten.