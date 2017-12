De Wirdumerdijk in Leeuwarden is maandagmiddag korte tijd afgesloten geweest vanwege een gaslucht. Daarom waren ook meerdere winkels ontruimd. Energiebeheerbedrijf Liander heeft nu de hoofdleiding afgesloten. De winkel van Rituals heeft daardoor geen gastoevoer, andere winkels hebben geen last van de gasafsluiting.

De hoofdleiding in #Leeuwarden is door @LianderNL afgesloten. Dit betekent dat de winkel “Rituals” geen gastoevoer heeft. Alle andere winkels hebben geen hinder van de afsluiting. De Wirdumerdijk is weer open voor publiek. Einde bericht omtrent dit incident. — Brandweer Fryslân (@BrandweerFrl) December 18, 2017