Omrin wordt circulair partner van Leeuwarden-Fryslân 2018

Omrin is officieel circulair partner van Leeuwarden-Fryslân 2018 geworden. De contracten daarvoor zijn maandag getekend in de nieuwe Recycle Boulevard van afvalbedrijf Omrin in Leeuwarden. Doel is om de festivals en evenementen in het kader van LF2018 groener en duurzamer te maken. Volgens directeur Tjeerd van Bekkum van LF2018 is cultuur vaak een broedplaats van innovaties en sluit dat goed aan bij de circulaire doelstellingen van Omrin.

Directeur John Vernooij van afvalverwerker Omrin is trots op de samenwerking en past het ook bij de uitverkiezing van Fryslân als meest circulaire regio van Nederland. Volgens Van Bekkum zitten er meer 'partnerships' aan te komen, zo wordt later deze week nog een contract gesloten met het Jeugdcultuurfonds.