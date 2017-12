Drie Friese schaatssters in ploegenachtervolging Spelen

Bondscoach Geert Kuiper heeft drie Friese schaatssters aangewezen voor de ploegenachtervolging op de Olympische Spelen. Antoinette de Jong, Marrit Leenstra en Ireen Wüst rijden in principe dit onderdeel. Ze moeten zich dan nog wel individueel plaatsen. Bij de mannen is Jorrit Bergsma niet geselecteerd. Sven Kramer wel. Hij rijdt met Jan Blokhuijsen en Koen Verweij.

Massastart

Diezelfde Koen Verweij is ook de man die de massastart gaat schaatsen in Zuid-Korea. Verweij is een van de twee Nederlanders die op dat onderdeel in actie komt. De andere wordt later pas bekendgemaakt. Bij de vrouwen is Irene Schouten aangewezen door Geert Kuiper. Zij zijn daardoor zeker van deelname aan de Spelen. De massastart staat hoog genoeg in de matrix om naar de Spelen te gaan.

Matrix

De schaatsbond heeft maandag in Utrecht de matrix bekendgemaakt. Dat is de selectievolgorde voor de Olympische Spelen. Daarin staat aangegeven op welke afstand Nederland de meeste kans op een medaille maakt. Die matrix is gebaseerd op uitslagen van de laatste WK Afstanden en de wereldbekerwedstrijden van dit en vorig seizoen.

Over het algemeen geldt: des te meer medailles Nederland heeft behaald op een afstand, des te hoger die afstand in de matrix staat. Zo staat de 10.000 meter het hoogst in de matrix. Op het Olympisch Kwalificatietoernooi (OKT) kunnen de schaatsers zich dan plaatsen. Er gaan maximaal twintig Nederlandse schaatsers naar de Spelen: tien bij de mannen en tien bij de vrouwen.

Op basis van het laatste Nederlandse kampioenschap hebben we de lijsten alvast ingevuld. Mocht dit de uitslag zijn op het komende Olympisch Kwalificatietoernooi, dan zouden deze schaatsers naar de Spelen gaan.

Mannen

1. 10.000 Jorrit Bergsma

2. 5.000 Sven Kramer

3. 1.500 Koen Verweij

4. 1.000 Kai Verbij

5. 10.000 Sven Kramer

6. 1.000 Kjeld Nuis

7. 1.500 Thomas Krol

8. 500 Dai Dai Ntab

9. 500 Ronald Mulder

10. 5.000 Jorrit Bergsma

11. massastart Koen Verweij

12. 500 Kai Verbij

13. 1.000 Koen Verweij

14. 1.500 Patrick Roest

15. 5.000 Erik Jan Kooiman

Vrouwen

1. 3.000 Antoinette de Jong

2. 3.000 Ireen Wüst

3. 1.500 Jorien ter Mors

4. 1.000 Jorien ter Mors

5. 1.500 Ireen Wüst

6. 1.500 Marrit Leenstra

7. 1.000 Marrit Leenstra

8. massastart Irene Schouten

9. 5.000 Antoinette de Jong

10. 3.000 Irene Schouten

11. 5.000 Carien Kleibeuker

12. 1.000 Ireen Wüst

13. 500 Jorien ter Mors

14. 500 Marrit Leenstra

15. 500 Sanneke de Neeling