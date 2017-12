"Cambuur is aan stand verplicht om GVVV te verslaan"

Interim-trainer Sipke Hulshoff van SC Cambuur wisselt zijn ploeg op drie plekken voor de bekerwedstrijd tegen GVVV. Bryan Smeets, Furdjel Narsingh en Nigel Robertha beginnen in de basis. Daardoor zitten Jordy van Deelen en Martijn Barto op de bank. Xander Houtkoop is geblesseerd aan zijn voet en ontbreekt dinsdag tegen GVVV. Die ploeg staat vierde in de tweede divisie, de competitie onder de Jupiler League. "We zijn het aan onze stand verplicht om de volgende ronde te halen", vindt Hulshoff. Als de Leeuwarders winnen, zitten ze in het bekertoernooi bij de laatste acht.

Doordat Cambuur een brede selectie heeft, kan Hulshoff een paar veranderingen doen in zijn basisopstelling. "We hebben 18 tot 19 gelijkwaardige spelers. Binnen een paar weken spelen we in totaal vijf wedstrijden en op deze manier hebben we vrijdag ook weer een fitte ploeg." Om onderschatting te voorkomen, doet Cambuur hetzelfde als wat er bij een gewone competitiewedstrijd ook wordt gedaan. "We mogen ze absoluut niet onderschatten", zegt Issa Kallon over GVVV. Hulshoff heeft die club zaterdag live in actie gezien in hun wedstrijd tegen HHC Hardenberg. "Het is een lastige ploeg met fysiek sterke jongens, die gevaarlijk zijn met standaardsituaties. Voorin komen hun aanvallers er snel uit. Het is wel wat een counterploeg." Ook twee andere stafleden hebben GVVV in de afgelopen weken in actie gezien. In de vorige ronde van de beker versloeg de club uit Veenendaal FC Dordrecht met 1-0.

De wedstrijd in de achtste finales van de beker tussen SC Cambuur en GVVV begint dinsdag om 19.45 uur en is live te volgen bij Omrop Fryslân op de radio.