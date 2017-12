Laagvliegroutes naar Lelystad Airport slecht voor gezondheid

De lange laagvliegroutes naar Lelystad Airport zijn slecht voor de gezondheid. De laagvliegende vliegtuigen kunnen voor slaapproblemen en een hoge bloeddruk zorgen. Ook is er gevaar van 'ultrafijnstof'. Dat levert hogere risico's op voor longproblemen en onder andere hart- en vaatziekten. Dat is de conclusie van een literatuurstudie die is gedaan in opdracht van Laagvliegroutes NEE.

Huisarts Leonhard Beijderwellen uit Langelille en moleculair biologe Sara Botsschuijver hebben daar de afgelopen maanden aan gewerkt. Beiden willen dat de MER, de milieu-effectrapportage, opnieuw wordt gedaan. Volgens Beijderwellen had de zogenaamde Alderstafel, het overleg over de ontwikkeling van de luchtvaart in de omgeving, moeten weten dat de lange laagvliegroutes voor overlast zorgen en gevolgen hebben voor de gezondheid. Hij vindt ook dat het geluid en de concentraties fijn- en ultrafijnstof gemeten moeten worden. Verder moet worden vastgelegd dat Lelystad Airport niet eerder open mag dan wanneer het luchtruim opnieuw is ingedeeld. Daarbij moet worden vastgelegd dat vliegtuigen snel de lucht ingaan en in glijvlucht dalen voor de landing.