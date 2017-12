BOCK-campagne geeft tips om veilig met carbid te schieten

De gevaarlijke tijd van vuurwerk en carbidschieten komt er weer aan. In de noordelijke provincies is het carbidschieten heel populair, maar ook een risicovolle onderneming, als je niet goed rekening houdt met een paar zaken. Daarom is de campagne 'Wie is de Bock' bedacht voor veilig carbidschieten tijdens de jaarwisseling. BOCK staat voor Bewust Oplettende Carbid Knaller. In 2016 en 2017 waren er minder slachtoffers door het carbidschieten. Vuurwerkslachtoffers komen er wel steeds meer.

De campagne geeft vijf tips, door schieters te vragen een voetbal te gebruiken in plaats van de deksel van een melkbus. Voordelen daarvan zijn dat de impact van een weggeschoten bal op het lichaam veel minder groot is dan die van een melkbusdeksel. Een bal past altijd en sluit de melkbus goed af, zodat het gas niet kan ontsnappen.

In de gemeenten in Noord-Nederland worden flyers en 1.500 BOCK-ballen verspreid. Dit jaar is het thema 'Een echte Bock heeft ballen'. De aftrap was maandagochtend in het stadion van FC Groningen. Niet met carbid, maar met het schieten van ballen over de grasmat.

De vijf tips om veilig met carbid te schieten zijn:

1. Bereid je goed voor, informeer tijdig bij je gemeente naar de voorwaarden en vergunningen

2. Bescherm jezelf, gebruik gehoorbescherming en draag een veiligheidsbril om jezelf te beschermen

3. Gebruik goed materiaal, alleen een melkbus in goede staat met een stevige bodem, schiet met een plastic bal in plaats van met een melkbusdeksel

4. Ontsteek het carbid veilig, met een fakkel op een stok terwijl je aan de zijkant van de melkbus staat, publiek moet op veilige afstand staan

5. Zorg voor EHBO en voldoende blusmiddelen (water om te koelen, blusdeken)