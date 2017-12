Groepje van camerabeelden vermiste Remon Bruinsma meldt zich

Het groepje mensen dat gezocht werd in verband met de vermissing van Remon Bruinsma uit De Westereen heeft zich gemeld. De politie gaat nu zo snel mogelijk een afspraak met de groep maken. Afgelopen weekend werden nieuwe beelden van een bewakingscamera online gezet. Die zijn gemaakt vanaf de stille kant van de Nieuwestad. Daarop is een groep mensen te zien die voor de C&A langs loopt. Het is mogelijk dat Remon bij die groep loopt of dat de groep hem heeft gezien. Remon Bruinsma verdween tweeënhalve week geleden na een avondje stappen in Leeuwarden. Sindsdien wordt naar hem gezocht.