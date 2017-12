Fok en Schans in Heerenveen veiliger en groener gemaakt

De vernieuwde straten Fok en Schans in Heerenveen hebben extra parkeerplaatsen, meer openbaar groen en veilige fietspaden gekregen. De straten worden maandagmiddag officieel geopend. Bewoners hebben vanaf het begin meegesproken over de nieuwe inrichting van de wegen. Met name de veiligheid van de fietsers was een belangrijk punt. De weg is bovendien zo ingericht dat het een woonstraat lijkt. Dat is mede gedaan omdat er vaak te hard wordt gereden.

De herinrichting kostte acht ton en is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie van bijna 80.000 euro.