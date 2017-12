Fietsengooier moet van politie fietsen zelf uit gracht halen

De politie in Leeuwarden heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 21-jarige man uit Amersfoort twee fietsen uit de gracht laten halen, die de man kort daarvoor zelf in het water had gesmeten. Politieagenten troffen de man 's nachts rond twee uur aan. Hij was volgens de politie onder invloed van alcohol. Nadat hij de fietsen weer boven water had gehaald, kreeg de man een proces-verbaal voor baldadigheid.