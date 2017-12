Acties voor gedupeerde bewoners van Het Lichtpunt

Bij de brand in Het Lichtpunt in Kollumerzwaag zijn zaterdag acht appartementen verloren gegaan bij een grote brand. "De muren staan nog, de rest is total loss," vertelt Feike Kooistra, coördinator van de opvang. "De komende dagen zal de verzekering de zaak bekijken en hopelijk kan sporenonderzoek duidelijkheid geven over de oorzaak van de brand." Met de acht bewoners gaat het naar omstandigheden goed. "De schrik zat er uiteraard goed in. Ze zijn opgevangen op andere plekken in de regio en ook particulieren hebben plek aangeboden. Tot de kerst heeft iedereen plek en daarna kijken we verder voor structurele opvang, maar dat komt vast goed."

Kwetsbare groep

Het gaat om een kwetsbare groep mensen die in de opvang zitten. "Ze zitten hier niet voor niets. Het beetje bezit dat ze hadden, zijn ze nu ook kwijt. Als we toegang krijgen tot de appartementen kunnen we zien of er nog iets te redden valt, maar het meeste is verloren gegaan. Gelukkig zitten we vlakbij een kringloop, zodat ze zaterdag al kleding konden krijgen en ook particulieren hebben van alles aangeboden, ook winkels zeggen spullen toe." Een van de bewoners was de conciërge van school. "De school heeft ook direct een actie opgezet, geweldig zo'n initiatief. Dat krijgt via sociale media een sneeuwbaleffect."

Actie op school

Conciërge Dirk van de school De Stapstien is een van de gedupeerden van de brand. Hij is alles kwijtgeraakt. "Foto's, boeken, mobiel, televisie, laptop." Toch is hij al wel over de schok heen en woont hij nu tijdelijk in Feankleaster. Hij heeft kleding en schoenen gekregen van school en kerk. "Ik voel me goed gesteund door iedereen. Ik ben er ondersteboven van, zo geweldig dat ze dat allemaal voor ons doen." School is een actie begonnen om geld in te zamelen voor Dirk en de andere bewoners. Juf Hinke vertelt: "Op tafels zetten we dozen voor geld voor Dirk, hij is goud waard. Donderdag organiseren we een fancy fair op school, een gezellige middag vol activiteiten. Iedereen is welkom."