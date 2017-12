Olympische Spelen buiten bereik van Nederlandse bobsleeërs

"De Spelen zijn voor ons nu buiten bereik." Dat zei bobsleeër Ivo de Bruin na afloop van de wedstrijd van de viermansbob op zondag in Oostenrijk. De Nederlandse bobsleeërs eindigden zondag als 21ste. In het wereldbekerklassement staat het team op de achttiende plaats, en dat betekent dat kwalificatie voor de Olympische Spelen in Pyeongchang nu wel heel moeilijk wordt.

Halverwege januari moeten de Nederlanders bij de beste twaalf staan om nog een Olympische kwalificatie te kunnen behalen. Voor Nederland kwamen Jeroen Piek uit Heerenveen, Ivo de Bruin, Bror van der Zijde en Janko Franjic in actie in de viermansbob. Het seizoen gaat begin januari verder in het Duitse Altenberg.