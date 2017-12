Dickensfestijn in Lemmer trekt 29.000 bezoekers

De tweede editie van het Dickensfestijn in Lemmer heeft zaterdag en zondag bijelkaar 29.000 bezoekers getrokken. Dat is zo'n duizend minder dan vorig jaar, maar de organisatie is toch tevreden. De zondag was het drukst, toen kwamen er 17.000 belangstellenden. Met name rond 17.00 uur was het zo druk, dat de organisatie bijna het besluit moest nemen om de poorten te sluiten, maar uiteindelijk was dat niet nodig.

Dickensstijl

Lemmer was twee dagen lang helemaal in Dickensstijl, met straattheater, muziek en een winterfair rondom de binnenhaven. Vorig jaar werd de organisatie overvallen door de grote belangstelling. Toen waren er opstoppingen in de straten, maar nu was alles ruimer opgezet.

Omrop Fryslân deed twee dagen lang verslag van het evenement en had een studio op de Nieuwburen, bij het oude gemeentehuis. Ook kon er gestemd worden in de Fryske Top 100 stembus, die er geparkeerd stond. De organisatie is al met de gemeente in gesprek over een volgende editie van het Dickensfestijn, in 2018.