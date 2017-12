Nationale titel voor Kim Talsma op de 3000 meter

Schaatsster Kim Talsma uit Grou is Nederlands kampioen bij de junioren B geworden op de 3000 meter. Ze reed een nieuw persoonlijk record van 4.19,92 en bleef daarmee Merel Conijn en Robin Groot voor. Het was voor Talsma haar eerste nationale titel, maar het schaatsen zit de 16-jarige Talsma in het bloed. Broer Marwin Talsma won vorig jaar goud bij de A-junioren op de 3000 en 5000 meter. Kim Talsma reed in de laatste rit tegen Femke Kok uit Nij Beets, die zaterdag nog de nationale sprinttitel pakte. Zij kon niet bijblijven en eindigde uiteindelijk net naast het podium op de vierde plaats, met een tijd van 4.24,64.

Zondag was de slotdag van het NK voor junioren B en A in Heerenveen. Zaterdag waren de sprintafstanden, zondag werden de 3000 en 5000 meter verreden. Sterre Jonkers uit Emmen won de 3000 en 5000 meter bij de A-junioren bij de dames. Louis Hollaar uit Numansdorp pakte bij de mannen de winst op de 3000 meter bij de A-junioren. Jordy van Workum uit het Noord-Hollandse Midwoud won de 3000 meter bij de B-junioren. Max Visscher uit Assen won de 5000 meter bij de A-junioren.