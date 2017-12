Tweede beverburcht aangetroffen in Fryslân

Fryslân is een nieuwe beverburcht rijker, de tweede hier in de provincie. Dat zegt Harry Bosma van de Zoogdierenvereniging. Hij heeft camera's geplaatst bij de burcht waar de bever druk mee bezig is. De eerste burcht ooit is gemaakt bij de A6 aan Tjeukemeer. Deze tweede ligt niet ver van de IJsselmeerkust, in het zuidwesten van de provincie. Voor zo'n beverwoning zijn met name heel veel takken nodig.

Wat opvalt, is dat het aantal bevers hier in de provincie veel minder snel groeit dan voorheen bij de otters. Ook belanden ze minder vaak onder een auto. Volgens Bosma komt dat omdat bevers nog meer dan otters in het water blijven. Vooral het dier aan het Tjeukemeer zwerft door grote delen van het merengebied. De bever aan het IJsselmeer is wat meer plaatsgebonden.