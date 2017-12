Leeuwarder mistfontein als eerbetoon aan Fryslân

Een eerbetoon aan Fryslân. Dat is de mistfontein die eind vorige week in Leeuwarden tegenover het station is geplaatst. Het is de creatie van de Spaanse kunstenaar Jaume Plensa en die gaf zondag een lezing over deze 'Love' fontein met twee kinderhoofden tegenover elkaar. De fontein wordt maandag ook even aangezet, waardoor het ook echt een mistfontein moet worden.

Het project is onderdeel van het Eleven Fountains-project van Culturele Hoofdstad. Elke keer als Plensa in Fryslân was, raakte hij gefascineerd door de laaghangende bewolking en de mist. Zo vormt de mist in de fontein ook de verbinding met Fryslân. Plensa ziet zijn werk ook als een viering van het leven en als een plek op de wandelroute van en naar het centrum, waar je even bij stil kunt staan om elkaar te ontmoeten.