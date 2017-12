Vervolg zeegrasonderzoek afhankelijk van financiën

Het zeegrasonderzoek in de Waddenzee stopt als er geen extra geld meer bij komt. Maar een aanvraag daarvoor wordt nu voorbereid, zegt Quirin Smeele van Natuurmonumenten. De afgelopen jaren is er met twee projecten geprobeerd het zeegras terug te krijgen in de Waddenzee. De plant is een zogenoemde biobouwer; kleine vissen kunnen er goed in opgroeien en grote zeegrasvelden hebben ook invloed op het behoud van een eiland zoals Griend. Na de bouw van de Afsluitdijk is het zeegras in de Waddenzee zo goed als verdwenen.

De huidige onderzoeksresultaten worden al over de hele wereld gebruikt. De onderzoekers weten echter nog niet genoeg om het zeegras echt terug te krijgen. Daarvoor moeten ze vooral nog onderzoeken hoe grootschalig het aangepakt moet worden. Als er geen vervolg komt op het onderzoek, wordt er verder niets gedaan met de hedendaagse proefvelden en gaan de onderzoekers op andere plekken aan de slag.