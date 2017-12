De korfballers van LDODK hebben zondagmiddag thuis een knappe overwinning gepakt tegen concurrent Blauw-Wit uit Amsterdam. In Gorredijk werd het 29-23 in het voordeel van LDODK. Na de eerste helft stond de thuisploeg met 13-10 voor. Met name Marjolein Kroon maakte indruk door zes keer raak te schieten.

In de tweede helft bleef LDODK sterk en kwam de overwinning niet meer in gevaar. Zaterdag komen de korfballers weer in actie, in een uitwedstrijd tegen KCC/SO.