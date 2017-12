Simon Bij De Leij uit Dronryp is zondag Nederlands kampioen haardhoutstapelen geworden. Dat kampioenschap werd dit weekend gehouden in Arnhem. Verscheidene deelnemers moesten twee dagen lang proberen een staalconstructie vol te stapelen met hout. Er was veel belangstelling voor het kampioenschap.

Simon Bij De Leij uit Dronryp had zijn constructie als eerste vol met haardhout, in 5 minuten en 45 seconden.