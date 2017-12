Muzikant Arnold de Boer wint met Zea de Bernlefprijs

Zea is zaterdagavond de winnaar geworden van de Bernlefprijs. De muziekprijs werd uitgereikt in poppodium Neushoorn in Leeuwarden. De man achter Zea, Arnold de Boer uit Makkum, was zelf niet bij de uitreiking aanwezig. Andere kanshebbers op de popprijs waren Meindert Talma, en de bands Baldrs Draumar en WIEBE.

De prijs, een cheque van 1.500 euro, wordt aan het eind van ieder jaar door de Provincie Fryslân uitgereikt. De provincie wil met de prijs het Fries in de popcultuur stimuleren.

De Boer uit Makkum is al meer dan twintig jaar actief onder de naam Zea. Hij speelt zowel in binnen- als buitenland, en bracht in april van dit jaar het Friestalige album 'Moarn gean ik dea' uit.