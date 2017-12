Van Amersfoort voelt zich na eerste doelpunt ''heel fijn''

SC Heerenveen pakte zaterdagavond in eigen huis weer eens drie punten. De ploeg van trainer Jurgen Streppel was te sterk voor NAC Breda, en stapte dus als winnaar van het veld. De laatste keer dat dat gebeurde was alweer een tijd geleden, op 10 september tegen PSV (2-0). Wat ook een tijd geleden was, was dat Pelle van Amersfoort een goal maakte.

''Heel fijn''

Na afloop was dan ook de vraag: hoe voelde de matchwinnaar zich na zijn eerste competitiegoal van dit seizoen? ''Heel fijn'', vertelde Van Amersfoort. ''Dat is een tijd geleden ja. Ik denk Sparta-thuis, dat ik toen mijn laatste goal scoorde. Ik moet wat meer scoren, hopelijk komt die periode er nu aan.'' Van Amersfoort was natuurlijk naast zijn goal ook blij met de overwinning. ''Eindelijk weer eens drie punten. Hopelijk kunnen we volgende week in Alkmaar ook een goed resultaat neerzetten.''

Veel kansen

Heerenveen was tegen NAC Breda de bovenliggende partij, en kreeg veel kansen om te scoren, maar won uiteindelijk 'maar' met 1-0. Waarom hadden ze het zo zwaar met NAC Breda? ''Omdat zij gewoon een goed voetballend elftal hebben'', zei trainer Jurgen Streppel. ''Dat is een reden. Een andere reden is dat er geen doelpunt is gemaakt in de eerste helft. Volgens mij hebben we met standaardsituaties enorme mogelijkheden gehad om deze wedstrijd te beslissen.''

''Tevreden over uitslag''

Aanvoerder Stijn Schaars was, net als Van Amersfoort en Streppel, blij met de drie punten. ''Over de uitslag ben ik tevreden'', zei Schaars. ''Dat is voor ons het belangrijkste. Eerder hebben we leuk voetbal gespeeld, en toen kregen we de punten niet. Voor ons telt de overwinning.''