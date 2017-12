IJshockeyers van UNIS Flyers weer te sterk voor Leuven

UNIS Flyers heeft de uitwedstrijd tegen het Belgische Leuven gewonnen. Net als begin december waren de ijshockeyers uit Heerenveen zaterdagavond te sterk voor hun Belgische collega's. In Leuven werd het 8-3 voor de ploeg van trainer Mike Nason.

De eerste periode eindigde in 1-1. Voor UNIS Flyers scoorde Adam Bezak. In de tweede periode kwamen de Feansters op een 3-1 voorsprong, door goals van Yan Turcotte en Ronald Wurm. Na een goal van Leuven zorgde Marco Postma ervoor dat het verschil weer twee doelpunten was. Na de 4-3 van Leuven, maakte Bezak zijn tweede, en dus de 5-3. Kevin Nijland maakte daarna de 6-3.

In de derde periode zette Turcotte zijn ploeg op een 7-3 voorsprong. Drie minuten voor het einde van de wedstrijd maakte Kenny Welles er zelfs nog 8-3 van.