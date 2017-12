Pelle van Amersfoort schiet SC Heerenveen langs NAC Breda

Voor de tweede keer dit seizoen won SC Heerenveen, in het eigen Abe Lenstrastadion, een competitiewedstrijd. Zaterdagavond werd NAC Breda in de een-na-laatste competitiewedstrijd voor de winterstop verslagen. Een goal van Pelle van Amersfoort leverde drie punten op (1-0).

SC Heerenveen begon goed, en kreeg meteen grote kansen. Na zes minuten vloog een hoekschop van Michel Vlap bijna in een keer in de goal, en een minuut later raakte Morten Thorsby met een kopbal de paal. De storm van de thuisclub ging niet liggen, en het spel speelde zich voornamelijk af op de helft van NAC Breda. Halverwege de eerste helft schoot aanvoerder Stijn Schaars een vrije trap rakelings over.

De bezoekers dachten na een half uur op voorsprong te komen, maar het doelpunt van Rai Vloet werd afgekeurd vanwege buitenspel. Even later was Vloet weer gevaarlijk, maar scoren deed hij niet. Ook Denzel Dumfries werd gevaarlijk, maar NAC Breda-keeper Mark Birighitti waakzaam. Ook Fabian Sporkslede die een schot van Vlap voor de lijn weghaalde, was geconcentreerd.

Goal van Amersfoort

Tien minuten na de thee kwam Heerenveen op voorsprong. NAC Breda-speler Mounir el Allouchi verspeelde de bal aan Van Amersfoort, die oog in oog met Birighitti rustig bleef en scoorde. Vijf minuten later schoot Thomas Enevoldsen de ploegen bijna weer in evenwicht, maar zijn schot ging naast.

Yuki Kobayashi was tien minuten voor tijd dicht bij een geweldige goal, maar zijn omhaal ging er niet in. In de slotfase was NAC Breda nog een paar keer dicht bij de gelijkmaker, maar dat leed bleef Heerenveen bespaard.

Volgende week speelt Heerenveen tegen AZ de laatste wedstrijd van het jaar in Alkmaar.

SC Heerenveen - NAC Breda 1-0 (0-0). 55. Pelle van Amersfoort 1-0.

Opstelling SC Heerenveen: Hahn; Dumfries, Høegh, Pierie, Schmidt; Thorsby, Van Amersfoort, Schaars; Kobayashi (88. Næss), Veerman (90. Ghoochannejhad), Vlap (70. Rojas).