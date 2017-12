Volleybalsters VC Sneek verliezen vijfzetter van Set Up'65

De volleyballers van VC Sneek hebben zaterdagavond slechte zaken gedaan. Op bezoek bij Set Up'65 gingen de Snekers, in de een-na-laatste competitiewedstrijd van het jaar, onderuit. In vijf sets was de ploeg uit Ootmarsum te sterk voor Sneek (3-2).

Sneek, de nummer twee van de competitie, begon dramatisch aan de wedstrijd tegen Set Up'65, die tot de middenmoot behoort. De eerste twee sets gingen met 25-17 en 25-22 verloren. Daarna moest Sneek in de achtervolging, en dat deed de ploeg van trainer Petra Groenland. De derde en vierde set werden gewonnen, met 25-16 en 27-25. Sneek kon de comeback niet bekronen, want de vijfde en beslissende set ging met 15-11 naar de Ootmarsumers.

Volgende week zaterdag speelt Sneek de laatste competitiewedstrijd van het jaar. De tegenstander is dan VC Weert, die dan naar Fryslân komt.