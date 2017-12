Nationale titels voor sprinters Jur Veenje en Femke Kok

Jur Veenje en Femke Kok zijn zaterdagmiddag in Thialf Nederlands kampioen geworden op de sprint, bij de junioren B. Bij de nationale kampioenschappen in Heerenveen won Veenje uit Earnewâld twee keer de 1.000 meter, en dat was genoeg om Sebas Diniz en Jeremy Overheul voor te blijven.

Bij de vrouwen won Femke Kok uit Nij Beets alle afstanden. Zij bleef daarmee Georgie Dalrymple en Robin Groot voor. De junioren B is voor schaatsers van vijftien en zestien jaar.

Bij de junioren A werd Niels Visser uit Easterwierrum derde. Hij eindigde achter kampioen Daan Baks en nummer twee Mika van Essen. Helga Drost uit Akkrum eindigde bij de vrouwen net buiten het podium, en werd vierde. Jutta Leerdam pakte daar de titel door alle vier afstanden (twee keer 500 en twee keer 1.000 meter) te winnen. Bij de junioren A zijn deelnemers zeventien of achttien jaar oud.