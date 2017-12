Stuk 'De Frijtinker' opgevoerd in Mauritiuskerk IJlst

Het stuk 'De Frijtinker' is zaterdagmiddag in de Mauritiuskerk in IJlst gepresenteerd. Dit stuk is het eerste onderdeel van het Culturele Hoofdstad-project 'Under de toer', een serie van 32 manifestaties door heel Fryslân heen. Nog voordat Culturele Hoofdstad officieel begint, werd 'De Frijtinker' al gespeeld.

Op 1 januari begint Culturele Hoofdstad met een combinatie van muziek- en locatietheater, waarbij het publiek tijdens een soort stadswandeling door IJlst in alle kerken, een kroeg en op een begraafplaats belandt. Kleine en grote verhalen uit de geschiedenis van de stad lopen dan in elkaar over, en dat geldt ook voor de muziek.

Oude kerkmuziek mengt zich hier met nieuwere uitvoeringen. Orgelmuziek gaat de strijd aan met elektrische gitaren, en de muziek van een fanfare leidt tot een opera. De muziek is van Sytse Broersma.