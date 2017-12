Aryanne Abma wint Friese voordrachtwedstrijd FeRstival

Aryanne Abma uit Warkum heeft de 75ste editie van FeRstival gewonnen, de Friese voordrachtwedstrijd voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. In het Posthuis Theater in Heerenveen maakte zij, met haar voordracht van het gedicht 'Dy dei' van Meinstje Brouwer, de meeste indruk op de jury. ''De emotie werd goed overgebracht'', zei juryvoorzitter Jan Schotanus.

In de categorie 'doorzetters', voor tweede- en derdeklassers, was de eerste plaats voor Elbrich Stoer uit Dronrijp. Ze deed dit met het gedicht 'Do kenst se wol' van Tsjerk Veenstra. Bij de 'starters', voor eersteklassers, droeg Bjoke Westra uit Jubbega het mooiste voor, met de vers 'Spruitjes' van Thys Wadman. Er waren in totaal 28 deelnemers.

Jongeren en Friese poëzie

FeRstival werd in 1942 door de Friese Onderwijsraad ingesteld. Het doel was om poëzie, en dan voornamelijk de Friese, meer naar de mensen te brengen. Bovendien vonden de grondleggers het belangrijk dat leerlingen ervaren hoe het is om op een podium te staan. In al die jaren hebben veel pubers meegedaan, die het later hebben gemaakt op de planken. Denk aan Rients Gratama, Nynke Laverman en Tet Rozendal en Theun Plantinga.

Ook op het internet

'Mister FeRstival' Jelle Bangma, die al sinds 1993 verantwoordelijk is voor de organisatie, maakte bekend dat FeRstival nu ook online te vinden is.

'Fersier in fers'

Ter gelegenheid van het 75-jarige jubileum was er een extra wedstrijd uitgeschreven: 'Fersier in fers', speciaal voor jongeren die het niet zien zitten om op een podium hun kunsten te laten zien. Bij deze wedstrijd moesten ze op een creatieve manier een gedicht onder handen nemen. Het leverde 45 artistieke reacties op. Bij de senioren ging de prijs naar Jentsje Fekkens uit Koudum. Bij de junioren pakte Yalin van der Werf van csg Bogerman de eerste prijs.

In Buro de Vries meer aandacht voor 75 jaar FeRstival.