ONS Sneek in laatste wedstrijd van dit jaar onderuit

De voetballers van ONS Sneek hebben zaterdagmiddag de uitwedstrijd bij DVS'33 verloren. In de laatste wedstrijd voor de winsterstop ging de ploeg van coach Chris de Wagt met 2-0 onderuit in Ermelo.

De Snekers kregen in de openingsfase de eerste mogelijkheden voor een doelpunt. Arton Musliu mocht twee keer aanleggen voor een vrije trap, maar beide keren schoot hij over. Daarna was DVS'33 dicht bij een goal, Maurice de Ruiter schoot na een kwartier spelen net naast. DVS'33 werd sterker, kreeg meer kansen, en net voor de rust ging een van die kansen erin. Kaj Velda zette zijn club op voorsprong.

Rode kaart

Na de thee ging ONS Sneek op zoek naar de gelijkmaker, maar die kwam er niet. De Ruiter maakte er na een kwartier in de tweede helft zelfs 2-0 van. ONS Sneek probeerde nog wat van de wedstrijd te maken, en kreeg kansen via Michael Lantin, Fabian Stevens en Curty Gonzales, maar scoren deden ze niet. Vlak voor het eind van de wedstrijd keeg ONS Sneek-invaller Jelle de Graaf ook nog eens een rode kaart.

DVS'33 - ONS Sneek 2-0 (1-0). 42. Kaj Velda 1-0, 60. Maurice de Ruiter 2-0. Rode kaart: 89. Jelle de Graaf (ONS Sneek).