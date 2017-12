Harkemase Boys 'vergeet' kansen af te maken en verliest

Op het zompige hoofdveld van sportpark De Bosk heeft Harkemase Boys zaterdagmiddag de eerste helft van de competitie afgesloten met een nederlaag, tegen DOVO. De ploeg van trainer Henk Herder kreeg veel kansen tegen de ploeg uit Veenendaal, maar was voorin niet effectief genoeg om te winnen. In Harkema werd het 2-1 voor DOVO.

De thuisclub begon goed aan de wedstrijd. Kevin Mennega was na acht minuten speeltijd dicht bij een doelpunt, maar Rodney Ubbergen, oud-keeper van SC Cambuur, stond in de weg. Twee minuten later zag Berwout Beimers, dat zijn kopbal voor de lijn werd weggehaald. Er werd niet gescoord in de eerste helft, waardoor beide ploegen met een 0-0 stand aan de thee gingen.

Genoeg kansen

Vlak na de rust kreeg Harkemase Boys-spits Jan Hooiveld een goede kans, maar hij schoot net naast. De Harkiten waren en bleven de bovenliggende partij. Invaller Tom Boezerooy kreeg een kwartier voor tijd een mogelijkheid, maar had het vizier niet op scherp. Tegen de verhoudingen in kwam DOVO tien minuten voor tijd op voorsprong. Een vrije trap van Roy Bakkenes kon Harkemase Boys-keeper Erik Jansema niet tegenhouden. Twee minuten later maakte Joshua Patrick er zelfs 2-0 van. Beimers maakte er in de laatste minuut nog wel 2-1 van, maar daar bleef het bij.

Harkemase Boys - DOVO 1-2 (0-0). 81. Roy Bakkenes 0-1, 83. Joshua Patrick 0-2, 90. Berwout Beimers 1-2.