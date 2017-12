Basisschool: ''Conciërge dakloos door brand Kollumerzwaag''

Een van de mensen die geraakt is door de brand in Kollumerzwaag, is de vrijwillige conciërge van de basisschool in het dorp. Dat meldt de basisschool. De man woonde, met zijn vrouw, in de boerderij die zaterdagochtend in vlammen opging. De school wil maandag een actie houden om geld in te zamelen, zodat de conciërge snel weer kleding en andere spullen kan kopen.

De brand betekent dat het geplande zingen op zondagmiddag in de boerderij, verplaatst is naar de kerk van Kollumerzwaag. Een mannenkoor uit Haulerwijk treedt op. Normaal zou er na afloop brood beschikbaar zijn, om met elkaar te eten, maar dat gaat nu niet door.