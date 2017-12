Iepen UP zoekt jonge vloggers met moed en ambitie

Hoe zien jongeren de wereld om hen heen? En hoe moet die wereld er in de toekomst uitzien? Het programma Iepen UP zoekt jongeren tussen de 18 en 28 jaar, die daarover vlogs willen maken. De vlogs komen op de website van Omrop Fryslân te staan. Kernwoorden daarbij zijn moed, nieuwsgierigheid en ambitie. We vroegen Matthea de Jong van Iepen UP om uitleg.

Hoeveel vloggers hebben jullie nodig voor dit project, dat in opdracht van Leeuwarden-Fryslân 2018 is bedacht?

''Eigenlijk hebben we geen vast aantal in gedachten. Achttien zou fantastisch zijn, vanwege het culturele jaar 2018. We zoeken trouwens niet alleen mensen die voor de camera willen staan, maar ook jongeren die achter de schermen willen werken.''

De vlogs worden opgenomen tussen maart en november. Hoeveel worden er gemaakt?

''Ook dat hebben we opengehouden. Het aantal en de lengte zijn afhankelijk van de input en de ideeën. De vloggers gaan tijdens het traject in groepjes werken, en elk groepje heeft tien weken de tijd. Ze zullen zeker een dag per week met de vlogs aan de slag. Verder zijn er nog twee workshopweekeinden: eentje eind maart over het maken van vlogs en de ander begin november over het presenteren van de resultaten.''

Technische vaardigheden zijn geen vereiste, zeggen jullie op de website. Welke kwaliteiten moeten de deelnemers wel hebben?

''Voor het camerawerk en de montage hebben we televisiemaker Janko Krist, bekend van onder andere Omrop Fryslân en Man Bijt Hond. Van de vloggers vragen we vooral inhoudelijke kwaliteiten. Ze moeten durven nadenken over ingewikkelde onderwerpen, en echt een eigen beeld gaan neerzetten. Een connectie met Fryslân is ook belangrijk. De vlogs mogen overigens over de provinciegrenzen heen gaan. Stel dat iemand wil vloggen over jongeren in Polen of in gesprek wil met premier Rutte, dan proberen we dat te regelen.''

Een van de mensen die de workshop geeft, is de omstreden 'treitervlogger' Ismail Ilgun uit Zaandam. Waarom is er voor hem gekozen?

''Hij is inderdaad omstreden, maar ik vind hem heel talentvol. Hij laat een ander geluid horen, en daar zijn wij naar op zoek. De serie online documentaires Achter Buurten over probleemwijken, die hij voor het Algemeen Dagblad maakt, vind ik bijvoorbeeld heel mooi. Journalist Karel Smouter doet overigens ook mee. Hij werkte eerst voor De Correspondent, en geeft nu les aan Hogeschool Windesheim in Zwolle.''

Wat willen jullie met dit vloggersproject bereiken?

''De vlogs worden in 2018 via verschillende media verspreid, en in november worden ze aan deskundigen, en het grote publiek, op theatrale wijze gepresenteerd. We hopen dat ze reacties zullen uitlokken, en vragen en dilemma's zullen oproepen. Een nieuwe generatie jonge Europeanen moet de kans krijgen om te vertellen over hun toekomst. Daarbij is Culturele Hoofdstad een uitgelezen kans om in contact te komen met interessante en boeiende mensen. En om je stem te laten horen.''

Hoe kunnen aspirant-vloggers meedoen aan het project?

''Ze kunnen zich tot 1 februari 2018 aanmelden via de website iepenup.nl door hun gegevens in te vullen, en enkele vragen te beantwoorden. We vinden het ook fijn als ze een kort filmpje over zichzelf insturen. Dat hoeft echt niet van hoogstaande kwaliteit te zijn. We willen ze vooral leren kennen.''