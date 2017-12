"Schiermonnikoog energieneutraal maken is een heel karwei"

Het is nog maar de vraag of Schiermonnikoog de ambitie waar kan maken om in 2020 energieneutraal te zijn. Dat zegt Thom Verheul van de eilander energiecoöperatie De Sintrale. De gewone inwoners willen wel, zegt hij, maar grotere partijen zoals het Wetterskip, Woon Friesland, en de hotels op het eiland hebben nog niet toegezegd dat ze mee willen werken.

Eerder deze week konden mensen intekenen op 200 zonnepanelen op het dak van een boerderij. De belangstelling van eilanders was zo groot, dat het aantal zonnepanelen ontoereikend was. Er is op Schiermonnikoog geen ruimte voor een groot zonnepark, zoals op Ameland. Daarom wil de energiecooperatie zonnepanelen op de daken van boerderijen aanleggen.

Alle Waddeneilanden hebben de ambitie om in 2020 energieneutraal te zijn.