Organisator culinaire evenementen Leeuwarden overleden

De Leeuwarder evenementenorganisator en cateraar Tjerk Visser is overleden. Hij was ernstig ziek. Visser bedacht en organiseerde onder andere het Friese Food Festival en het Whiskey Festival in Leeuwarden. Hij was tevens een van de initiatiefnemers van Leeuwarden Hoofdstad van de Smaak.



Tjerk Visser is 62 jaar geworden.