Hebben branden in Kollumerzwaag iets met elkaar te maken?

De brand die zaterdagmorgen een opvanglocatie van Het Lichtpunt in de as legde, is niet de eerste in de nacht van vrijdag op zaterdag in het dorp. Bijna anderhalf kilometer verderop was er brand in een camper. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de twee branden. Het kan nog wel een tijdje duren voordat daar duidelijkheid over komt, zegt een woordvoerder van de politie.



Op dit moment is het nog niet mogelijk de boerderij in Kollumerzwaag die is afgebrand, binnen te gaan. De brandweer is nog wel even bezig met nablussen.