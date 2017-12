Een grote vuurwerkverkopen in Leeuwarden geeft zaterdagmiddag vuurwerkles aan kinderen, zodat ze veilig Oud en Nieuw doorkomen. De kinderen worden rondgeleid in de opslagbunkers en leren over verschillende soorten vuurwerk.

De deelnemers krijgen ook te horen hoe ze met vuurwerk om moeten gaan, en hoe ze het verschil tussen legaal en illegaal vuurwerk kunnen zien. Ze krijgen een aansteeklont en een vuurwerkbril mee naar huis.