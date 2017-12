Berkhuysen: "Zeespiegelstijging bedreigt Waddenzee"

Het Waddengebied kan onherstelbaar beschadigd raken als we niet goed inspelen op de stijging van de zeespiegel. Dat zegt Arjan Berkhuysen. Hij nam vrijdag afscheid als directeur van de Waddenvereniging. Voor zijn opvolger is het omgaan met de zeespiegelstijging isschien wel de grootste uitdaging, zegt hij.

De kans is groot dat dijken en dammen zullen worden opgeworpen om de zee in toom te houden, als die door klimaatverandering hoger komt dan nu. Daar moet je wel mee uitkijken, zegt Berkhuysen, want de dynamiek van het Waddengebied mag niet verder onder druk komen te staan.

Berkhuysen heeft een nieuwe baan bij de World Fish Migration Foundation. Hij gaat zich bezighouden met de migratie van vissen over de hele wereld. De Waddenvereniging is nog op zoek naar een opvolger.