Aantal deelnemers Fietselfstedentocht boven verwachting

Bijna 30.000 deelnemers hebben zich ingeschreven voor de Fietselfstedentocht van volgend jaar. Dat is boven alle verwachtingen, zegt Stephan Rekker van de organisatie. Er is slechts plek voor de helft van het aantal ingeschreven deelnemers. Aanstaande dinsdag wordt via loting bepaald wie er mogen meedoen.



De organisatie meldt dat de herinrichtingswerkzaamheden op de Markt in Dokkum en het Broereplein in Bolsward problemen kunnen opleveren. Beide pleinen zijn belangrijk voor de logistiek van de tocht. Ze krijgen een metamorfose in verband met Culturele Hoofdstad, wanneer fonteinen in alle Friese elf steden worden geplaatst. Als alles volgens plan verloopt, is het werk klaar voordat de Fietselfstedentocht begint.