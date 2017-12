Fietsers onderuit en auto's van de weg door gladheid

De gladheid heeft zaterdagmorgen tot een aantal grotere en kleinere ongelukken in Fryslân geleid. In Leeuwarden gingen op een spekgladde brug tientallen fietsers en scooterrijders onderuit. Een vrouw kwam zo ernstig ten val dat er een ambulance voor haar moest worden opgeroepen.



Het autoverkeer ondervond ook hinder van de gladheid. Enkele auto's kwamen naast de weg terecht. Op de A31 bij Franeker gleed een auto van het talud en op een carpoolplaats daar vlakbij reed een auto de sloot in. In beide gevallen raakten de bestuurders niet gewond. Op de Wommelserweg bij Tzum kwam ook een auto in de sloot terecht. De bestuurder kwam er zonder kleerscheuren, maar met een nat pak vanaf.