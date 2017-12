Kaartverkoop loopevenement Slachte 2018 begonnen

De verkoop van reguliere kaarten voor de Slachte is zaterdagochtend vroeg begonnen. Volgend jaar, het jaar van Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad, zal het loopevenement een aangepaste editie krijgen. De Slachte vindt om de vier jaar plaats en de eerstvolgende zou pas in 2020 zijn. De dorpen wilden wel meedoen in het tussenjaar 2018, maar dan in aangepaste vorm. De deelnemers kunnen nu ook één dag meelopen in plaats van twee en ze hebben de mogelijkheid een overnachting bij te boeken. Vorige week konden de Vrienden van de Slachtemarathon al kaarten bestellen, nu is de verkoop voor iedereen. Er zijn nog best nog wel wat kaarten beschikbaar, zegt Anne Jochum de Vries van de Slachtemarathon.

We zijn begonnen! Vanaf nu kun je kaarten bestellen voor de 1-daagse Slachtemarathon 2018. (en ook nog voor de 2-daagse natuurlijk).



We binne los! Fan no ôf oan kinst kaarten bestellen foar de 1-daagse Slachtemarathon! (en ek noch foar de 2-daagse fansels).