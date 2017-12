Grote brand in boerderij Lichtpunt Kollumerzwaag

De grote brand in de opvangboerderij van Het Lichtpunt in Kollumerzwaag is onder controle. De brandweer heeft het sein 'brand meester' gegeven. Er komt nog steeds wel veel rook vrij. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. Het vuur brak zaterdagochtend om ongeveer kwart over zeven uit in een bijgebouw waar een kaarsenmakerij in gevestigd zou zijn. Meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker zijn aanwezig om de brand te bestrijden. De brandweer kon niet voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen schuur met daarin appartementen. Het Lichtpunt geeft onderdak aan mensen die het moeilijk hebben. Alle bewoners zijn in veiligheid gebracht. Voor zes van de zeven bewoners is inmiddels vervangende huisvesting gevonden. De boerderij heeft grote schade opgelopen.