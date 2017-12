Grote brand in boerderij Het Lichtpunt te Kollumerzwaag

De opvangboerderij van Het Lichtpunt, in Kollumerzwaag, is zondag volledig uitgebrand. Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden moesten ramen en deuren dichtdoen, of dichthouden. De brand brak om ongeveer kwart over zeven uit, in een bijgebouw waar een kaarsenmakerij in zou zijn gevestigd. Meerdere blusvoertuigen, en een hoogwerker, zijn aanwezig om de brand te bestrijden. De brandweer kon niet voorkomen dat de brand oversloeg naar de naastgelegen schuur, met daarin appartementen.

Het Lichtpunt geeft onderdak aan mensen die het moeilijk hebben. Alle bewoners zijn in veiligheid gebracht.

''Je schrikt behoorlijk''

Coördinator Feike Kooistra van de opvangboerderij werd 's ochtends vroeg gebeld, met de mededeling dat er brand was, zegt hij. Kooistra: ''Dan schrik je behoorlijk. Je denkt als eerste aan de mensen die daar wonen. Die zijn er gelukkig allemaal zonder kleerscheuren vanaf gekomen. Toen ik hier kwam, sloegen de vlammen al uit het dak. Het gebouw was niet meer te redden. De bewoners zijn er gelukkig vrij nuchter onder. Voor zes van de zeven is al een tijdelijke woonruimte gevonden. Voor de zevende gaat dat ook wel lukken. Dan kunnen ze in ieder geval het weekeinde door. Hopelijk ook de kerstdagen. Daarna moeten we maar weer verder kijken.''