Maaike Schuurmans: 'Leraren moeten van leerlingen afblijven'

Maaike Schuurmans werd een aantal weken geleden genoemd in de #metoo-discussie. In een uitzending van Pauw over beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van Ruut Weissman, eerder docent aan en directeur van de Kleinkunstacademie in Amsterdam, vertelde Karin Bloemen dat Maaike een van de studentes was met wie Weissman een relatie heeft gehad. Zoals Bloemen het zei: "Zij was 18, kwam uit Friesland, werd binnen drie maanden verleid en gescoord en ontmaagd door de directeur van Academie van Kleinkunst."

''Ja, dat klinkt erg cru, maar het is zoals het is. Ik ben nu 50 en we moeten het kunnen benoemen.'' Maaike Schuurmans was het er helemaal niet mee eens dat Karin Bloemen haar naam noemde in deze affaire, maar als het dan zo wordt gezegd, komt het toch nog wel aan. ''Over mijn relatie met Weissman wil ik verder niet veel kwijt. Die duurde maar eventjes, maar waar het mij om gaat, is dat het niet kan, een relatie tussen een docent en een leerling. Het heeft mijn volledige tijd op de Kleinkunstacademie beïnvloed. Weissman was directeur en docent, hij moest mijn werk beoordelen. Om je goed te ontwikkelen op die opleiding moet je je op je gemak voelen, moet je je veilig voelen. Dat heb ik mij in al die jaren niet gedaan. Inleven in rollen was lastig, want ik was verhard, wou hem niet laten zien dat hij mij raakte.'' Maaike denkt dat het misschien ook wel de reden is dat ze 'een laatbloeier' is. Ze heeft er nooit over gesproken. Dat mocht niet van Weissman en waarom ze dat later niet heeft gedaan, kan ze niet echt benoemen: ''Misschien toch wel wat schaamte?''

Ruut Weismann vindt zelf niet dat hij iets verkeerd heeft gedaan, zo liet hij in Het Parool optekenen. Volgens hem was de tijd toen zo, eind jaren 80. Maaike vindt dat geen excuus. De tijd was toen misschien wel anders, maar het gaat om het machtsverschil dat bestaat tussen leraar en leerling. Als je dan echt iets wil, doe het dan na de opleiding, zodat het geen invloed meer kan hebben op je ontwikkeling op de opleiding. Ze vindt het een taak van de docent om daar rekening mee te houden. Maaike heeft het er nooit met Weissman over gehad. Ze werkt en woont al jaren vooral in Duitsland en Oostenrijk en loopt hem dus nooit tegen het lijf. Maar ze zou het heel fijn vinden als hij zou erkennen dat het niet goed was dat hij er (geheime) relaties met leerlingen op nahield.

In Buro de Vries kunt u het volledige gesprek met Maaike Schuurmans beluisteren.