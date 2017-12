Sipke Hulshoff: ''Drie wereldgoals''

''Het waren alledrie wereldgoals'', zei trainer Sipke Hulshoff vrijdagavond na de thuisoverwinning van Sportclub Cambuur op FC Dordrecht. De Leeuwarders wonnen voor de tweede keer op rij: 3-0. ''Issa schoot de eerste fantastisch binnen, die van Houtkoop ligt strak in de kruising en de laatste was een geweldige assist van Peersman op Kip, die 'm heel mooi afmaakt.'' Alle goals vielen in de tweede helft. Hulshoff: ''Voor de rust hadden we veel balbezit, maar we creëerden bijna niks. In de tweede helft hebben we het omgezet en dat heeft prima uitgepakt.''

"Ik kon het zelf eigenlijk ook niet geloven"

Het hoogtepunt van de avond was de goal van Xander Houtkoop, die met een afstandsschot voor de 2-0 zorgde. "Ik denk dat ik nooit weer zo'n goal ga maken", vertelde de doelpuntenmaker. "Ik had wat ruimte en kreeg de bal van Robbert Schilder, dus ik dacht: ik haal gewoon uit. Hij vloog er mooi in, ik kon het zelf eigenlijk ook niet geloven."

Voor de rust was de grootste kans voor Dordrecht, maar Cambuur-keeper Erik Cummins pakte de strafschop van Jafar Arias. "Onze keeperstrainer zei voor de wedstrijd tegen mij dat hij 'm laag rechts zou schieten. Ik probeerde hem uit de tent te lokken door een stapje naar rechts te doen. Ik zag hem twijfelen, dus ik gokte op links. Gelukkig schoot hij 'm ook links van mij", zei de keeper, die dus 'de nul' hield. "Dat is sowieso lekker. Als je dan ook nog een penalty keert, dan helemaal."